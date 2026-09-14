Пятна на теле: в чем причина смерти 7-летних близнецов в Петербурге

В Санкт-Петербурге следователи выясняют обстоятельства смерти двух семилетних братьев-близнецов. Мальчиков нашли без признаков жизни в собственной квартире. На телах детей обнаружены темные пятна, однако признаков насильственной смерти нет. Aif.ru собрал подробности.

Трагедия на Обуховской Обороны

Утром 14 сентября в квартире на проспекте Обуховской Обороны в Невском районе Санкт-Петербурга обнаружили тела двух братьев-близнецов в возрасте семи лет без признаков жизни.

Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, накануне вечером около 20:00 дети легли спать в хорошем настроении и не жаловались на самочувствие, однако утром родителей ждала страшная новость.

«Мать пошла их будить и обнаружила детей холодными с темными пятнами по телу», — говорится в сообщении.

Следком по Петербургу возбудил уголовное дело по факту смерти двоих детей. Прокуратура Невского района взяла расследование на контроль. Специалисты проводят осмотр, назначены судебно-медицинские экспертизы для установления точной причины смерти.

По предварительным данным, признаков насильственной смерти на телах мальчиков не обнаружено.

Благополучная семья и скрытые диагнозы

По данным правоохранителей, семья считается благополучной и материально обеспеченной. Родители и дети проживают в собственной трехкомнатной квартире. Соседи также характеризуют семью положительно.

Умершие братья имели подтвержденную группу инвалидности и обучались в специализированной коррекционной школе — в этом году мальчики пошли в первый класс.

По некоторым источникам, у детей были отклонения по здоровью и развитию. При этом в 2022 году братья, вероятно, проходили медицинское обследование, и тогда хронических заболеваний у них не выявили.

Что могло стать причиной внезапной смерти детей

Одной из ключевых версий следствия является возможная неверная дозировка медицинских препаратов — именно это могло стать причиной единовременной смерти братьев.

При этом пока нет данных о том, как дети могли употребить лекарство.

Экспертам предстоит доказать или опровергнуть эту версию по результатам судебно-химических и судебно-медицинских экспертиз. Следов насилия на месте происшествия обнаружено не было.