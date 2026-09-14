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Психолог Ахмадуллин предостерег родителей от большого числа репетиторов

magnific.com
Москва, 14 сентября - АиФ-Москва.

Стремление родителей закрыть каждый учебный пробел дополнительными занятиями приводит к сильной перегрузке детей и лишает их времени на отдых, а наличие нескольких репетиторов одновременно вредят умению учиться. Об этом «Газете.Ru» рассказал педагог-психолог Шамиль Ахмадуллин.

Эксперт отметил, что усталость снижает способность концентрироваться, поэтому полноценный отдых иногда приносит больше пользы, чем еще один урок. Он также подчеркнул, что привычка разбирать сложные темы вместе со взрослым мешает школьнику научиться самостоятельно искать решения и исправлять собственные ошибки.

Главной целью любого репетитора должно стать постепенное развитие самостоятельности ученика, а не постоянное решение его учебных проблем ради поддержания оценок. Ахмадуллин рекомендовал перед поиском преподавателя выяснить истинную причину плохих оценок, которой часто оказывается нехватка времени или обычное переутомление. Специалист заключил, что нанимать репетитора оправданно только для подготовки к экзаменам или закрытия конкретных пробелов, тогда как автоматическое добавление учебных часов при появлении троек не дает нужного результата.

Отказ от обязательного углубленного изучения предметов в старших классах с 2027 года поможет школьникам сосредоточиться на сильных сторонах, но сделает качественную подготовку зависимой от доходов семьи. Об этом РИАМО рассказал психолог Родион Чепалов.

Эксперт отметил, что возможность самостоятельного выбора специализации снижает тревожность подростков и формирует чувство компетентности, однако дети в раннем возрасте не всегда способны объективно оценить свои будущие потребности.

Специалист предупредил, что перекладывание ответственности за подготовку к экзаменам на родителей и репетиторов усиливает давление на ребенка, а невозможность оплатить дополнительные занятия может ошибочно восприниматься подростком как отсутствие способностей. Психолог посоветовал родителям обсуждать выбор профиля с самим учеником и устанавливать пробный период для оценки интереса и усталости, поскольку иногда отказ от углубленной программы является не поражением, а разумным решением.

Ранее сообщалось, что у школьников по всему миру резко ухудшились навыки чтения и сложения.
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