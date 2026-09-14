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Посольство США закупит айфоны почти на $86 тыс. для украинских чиновников

istockphoto.com
Москва, 14 сентября - АиФ-Москва.

Посольство США в Киеве заключило контракт почти на $86 тыс. на закупку айфонов для нужд неназванного украинского ведомства. Речь идет о смартфонах iPhone 17.

Контракт с киевской компанией C.T. Line LLC был заключен 10 сентября. Точное число устройств в документах не раскрывается. При минимальной стоимости iPhone 17 в США в $899 сумма контракта сопоставима с ценой примерно 95 смартфонов.

Закупку оформили в рамках программы международной технической помощи Бюро Госдепартамента США по международной борьбе с наркотиками и правоохранительной деятельности (INL). В документах указано, что устройства предназначены для последующей передачи украинской стороне.

Ранее американская делегация во главе со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом провела переговоры в Киеве. К встречам также присоединились представители Великобритании, Франции и Германии.
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