Польский истребитель чуть не сбил украинский МиГ в ходе недавней воздушной операции. Об этом в эфире телеканала TVN24 заявил экс- командир польского спецназа Grom Роман Полько.

Польша регулярно поднимает в небо военные самолеты. Во время одного из таких вылетов стало известно об отсутствии координации в плане передачи информации о действиях ВВС Украины на их стороне.

«Наши самолеты едва не сбили украинский МиГ», – утверждает Полько.

Он заявил о необходимости улучшить связь с Украиной в боевых условиях. По мнению экс-командира, нужны связь, интеграция с системами Украины, мониторинг происходящего, а также заимствование некоторых систем у стран-участниц НАТО.

Ранее глава Минобороны Польши Косиняк-Камыш объявил о создании в республике дополнительного зенитного полка.