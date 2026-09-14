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Польский истребитель чуть не сбил украинский МиГ

Telegram-канал "Осведомитель"
Москва, 14 сентября - АиФ-Москва.

Польский истребитель чуть не сбил украинский МиГ в ходе недавней воздушной операции. Об этом в эфире телеканала TVN24 заявил экс- командир польского спецназа Grom Роман Полько. 

Польша регулярно поднимает в небо военные самолеты. Во время одного из таких вылетов стало известно об отсутствии координации в плане передачи информации о действиях ВВС Украины на их стороне.

«Наши самолеты едва не сбили украинский МиГ», – утверждает Полько.

Он заявил о необходимости улучшить связь с Украиной в боевых условиях. По мнению экс-командира, нужны связь, интеграция с системами Украины, мониторинг происходящего, а также заимствование некоторых систем у стран-участниц НАТО.

Ранее глава Минобороны Польши Косиняк-Камыш объявил о создании в республике дополнительного зенитного полка.
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