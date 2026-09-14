Девять зерен в могилу. В Уганде проводили в последний путь короля Торо

В Уганде похоронили 34-летнего короля Торо Рукирабазайю Ойо Ниймбу Кабамбу Игуру Рукиди IV. Он умер в США, где проходил лечение от агрессивной формы рака. Прощание объединило христианскую службу и древние обряды. Девять дней траура, погашение священного огня, перевернутые барабаны и особый ритуал с кофейными зернами стали частью церемонии.

Девять дней тишины

Смерть правителя в Торо запускает особый девятидневный период траура. Его называют Ebiro Omwenda. В это время жизнь королевства словно замирает: традиционно прекращаются музыка, танцы и праздничные мероприятия, а хозяйственные дела ограничиваются. Мужчины перестают бриться, а домашние очаги поддерживают на минимальном уровне.

Еще один важный атрибут траура — королевские барабаны. Их переворачивают вверх дном, накрывают тканью из коры и убирают. Пока новый правитель не провел необходимые церемонии, они молчат.

В самом дворце гаснет священный королевский огонь. Он считается символом непрерывности власти и присутствия монарха. После смерти правителя огонь тушат, подчеркивая завершение его земного правления.

Тело покойного сначала находилось в королевском дворце Карузика, где его могли увидеть родственники, жители королевства и прибывшие на церемонию гости. Перед публичным прощанием члены королевской семьи проводили последние минуты рядом с усопшим без посторонних.

Из дворца — к могилам предков

Финальная церемония началась с христианской службы в соборе Святого Иоанна в городе Форт-Портал. Это важная деталь современного погребального обряда Торо: религиозная служба проходит публично, а затем церемония переходит в традиционную часть.

После богослужения гроб отправился в путь к королевским захоронениям Карambi. По данным властей Торо, процессия должна была преодолеть около семи километров. Путь к королевским могилам символизирует возвращение правителя к предкам.

Само захоронение проходит уже по особым правилам. Когда христианская часть церемонии заканчивается, священнослужители и большинство присутствующих покидают территорию. Оставшиеся обряды выполняют хранители традиции. Многие из них не предназначены для публичного показа.

Особое место занимает могила, которую в традиции Торо называют Iziba. Именно здесь происходит один из главных ритуалов — девять кофейных зерен последовательно опускают в могилу.

Королевский дворец Карузиика. Фото: Reuters

Почему именно девять

Кофе в этом обряде — это не просто продукт, хорошо знакомый жителям Уганды. Девять зерен имеют особое символическое значение и связаны с традицией Торо. Важна не только цифра, но и человек, который совершает ритуал.

По установленному порядку именно принц, предназначенный стать следующим королем, получает девять зерен от хранителя обряда. Он опускает их в могилу по одному. Таким образом новый правитель участвует в погребении своего предшественника, а сам ритуал одновременно становится частью передачи власти.

Эта традиция имеет и практическое символическое значение: во время траура имя будущего правителя может официально не объявляться. Узнать, кто станет новым омуркамой, можно было по тому, какой из принцев примет участие в обряде с девятью зернами.

В случае с Ойо ритуал оказался особенно важным из-за спора о престолонаследии. Члены королевского клана выбрали его двоюродного брата, телеведущего Эдварда Рукиди Кьянангому. 12 сентября во время прощания он участвовал в традиционной церемонии, после чего глава клана Бабиито объявил его новым правителем Торо. Несмотря на то, что якобы у покойного монарха был тайный наследник — сын, существование которого не афишировалось.

Даже место захоронения здесь имеет особое значение. В Карambi покоятся предыдущие правители Торо, поэтому путь туда воспринимается как возвращение короля к своей династии. После завершения традиционных процедур королевский огонь должен быть зажжен вновь — уже как символ продолжения жизни и власти королевства.