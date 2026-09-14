Британский аналитик Меркурис назвал Мерца «ходячим мертвецом»

Канцлер Германии Фридрих Мерц стремительно теряет политические позиции из-за курса своего правительства и политики ХДС. Такое мнение высказал британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.

По словам эксперта, Мерц не собирается менять политический курс, несмотря на негативные для его партии результаты в Саксонии-Анхальт.

«Он будет продолжать делать все то же самое, что делал и раньше, — именно это привело к таким результатам в Саксонии-Анхальт и вызывает спад популярности ХДС, а также объясняет, почему АдГ сейчас лидирует в опросах общественного мнения — во всех без исключения опросах, которые я видел», — заявил аналитик.

Отдельно Меркурис оценил положение самого канцлера. По его словам, Мерц оказался в крайне тяжелой политической ситуации и фактически превратился в «ходячего мертвеца».

Напомним, партия «Альтернатива для Германии» одержала победу на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт, набрав 43,8% голосов. ХДС, который возглавляет Мерц, получил 17,2% — его результат сократился более чем вдвое по сравнению с предыдущими выборами.