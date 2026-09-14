Ответ за атаки на бензовозы РФ рвёт ВСУ: расплата гремит по всей Украине

Глава «Росатома» сообщил об атаке ВСУ на бензовозы, перевозившие дизельное топливо для нужд Запорожской АЭС. Комбинированные удары противник нанес в непосредственной близости от периметра атомной станции. Двое военнослужащих погибли, есть раненые, в том числе тяжёлые. В эксклюзивном комментарии aif.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук объяснил, что Киев использует атаки на ЗАЭС для нагнетания ситуации, и рассказал, каким будет ответ России.

«Игра вдолгую»: зачем Киев атакует Запорожскую АЭС

По словам Анатолия Матвийчука, украинская сторона целенаправленно использует атомную станцию как инструмент политического давления.

Фото: РИА Новости/ Константин Михальчевский

«Они все хотят, чтобы эта электростанция перешла им, а если не им, то под международное управление. Идёт так называемая игра вдолгую, поэтому противник наносит такие удары, совершает террористические акты в отношении атомной электростанции. Они не глупые, они знают, что разрушение реактора повлечёт, конечно же, удар по Европе, которая им этого никогда не простит. А такими провокациями, террористическими актами они пытаются создать ситуацию, чтобы тема не уходила с мировой повестки», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что подобные действия направлены не столько на военный результат, сколько на сохранение внимания международного сообщества к украинскому конфликту.

Учебный центр под огнем: более 10 атак за ночь

Украинские боевики провели не менее 10 атак на учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС с вечера субботы, 12 сентября, сообщили в канале ЗАЭС в мессенджере «Макс».

«Зафиксировано уже более 10 атак с применением БПЛА», — говорится в сообщении.

Фото: www.globallookpress.com/ Dmitry Grigoriev

По предварительным данным, пострадавших от украинских ударов нет. Масштаб нанесённых центру повреждений уточняется. Кроме того, сохраняется высокая опасность повторных атак.

На ЗАЭС рассказали, что в учебно-тренировочном центре ведётся подготовка и тренировка персонала, отработка действий в нештатных и аварийных ситуациях. Для атомной станции такая работа является частью системы обеспечения безопасности. В связи с этим атаки на объект на станции назвали не только ударом по инфраструктуре, но и по одному из элементов системы ядерной безопасности.

Хроника ударов: автомобили, хранилище, периметр

Это не первый случай атак на объекты, связанные с Запорожской АЭС. В августе украинский беспилотник атаковал служебный автомобиль сотрудников станции на территории диспетчерского центра гидроцеха, расположенного примерно в километре от периметра станции. Об этом сообщили в пресс-службе ЗАЭС.

В результате атаки никто не пострадал, однако служебный автомобиль получил повреждения. В пресс-службе станции подчеркнули, что удар был нанесён по сотрудникам, находившимся на рабочем месте при исполнении своих обязанностей. Там уточнили, что место атаки находилось примерно в 800 метрах от открытого распределительного устройства Запорожской АЭС.

26 августа беспилотный летательный аппарат украинских формирований нанёс удар по площадке сухого хранилища отработавшего ядерного топлива на Запорожской атомной станции, сообщили в пресс-службе предприятия.

«Целью атаки стала площадка сухого хранилища отработавшего ядерного топлива», — отмечается в канале ЗАЭС на платформе «Макс».

Представители станции уточнили, что никто из сотрудников предприятия не пострадал. Кроме того, как подчеркнули в пресс-службе, удалось избежать значительных повреждений.

Ответ будет системным

Ответом на атаку на бензовозы, по словам Матвийчука, станут плановые систематические боевые действия.

«Цели — элементы критической инфраструктуры Украины. На сегодняшний день в Киевской области практически более половины энергетических систем выведены из строя. Многие районы Украины находятся в режиме блэкаута. Железнодорожный транспорт перестал выполнять свои функции. Украина сейчас ощущает

весь негатив от последствий наших ударов», — уточнил он.

Одной из первоочередных задач российских военных является уничтожение украинского ВПК и связанной с ним инфраструктуры, логистики ВСУ и других объектов. Российская армия ведёт систематическую работу в этом направлении, нанося удары по выявленным целям высокоточным вооружением.

Таким образом, атаки на Запорожскую АЭС и её инфраструктуру становятся частью более широкой стратегии Киева по удержанию ядерной темы в мировой повестке. Однако, как отмечает Анатолий Матвийчук, за этими провокациями неизбежно следует системный ответ России по критически важным объектам Украины. Энергетическая система, железнодорожная логистика и военно-промышленный комплекс уже испытывают серьёзное давление, и эта тенденция будет только усиливаться. Киев, играя на грани ядерной безопасности, рискует получить ответ, который окончательно подорвет его способность к сопротивлению.