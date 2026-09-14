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Океанолог сказал об опасности нашествия ядовитых медуз в Азовском море

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Москва, 14 сентября - АиФ-Москва.

Местные жители и туристы сообщают о нашествии ядовитых медуз-корнеротов в Азовском море. Особенно много их наблюдают в акватории у пляжей Кубани и Крыма. Также медуз заметили и в Черном море.

В эксклюзивном комментарии aif.ru член Русского географического общества, океанолог Анатолий Таврический объяснил, насколько опасны эти морские жители для купающихся и стоит ли их бояться.

«Для большинства людей корнероты никакой опасности не представляют. Частенько люди натыкаются на этих медуз в море, ничего страшного не происходит. Их укус можно сравнить с тем, как жалит крапива, то есть будет небольшой ожог. Но нужно помнить, что у малого процента людей возможна аллергия на вещество, которым жалит медуза. Это очень редко, но бывает», — сказал он.

Таврический подчеркнул, что в отличие от корнерота, медуза крестовичок, обитающая на Дальнем Востоке, является смертельно ядовитой, и встреч с этим видом нужно избегать.
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