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Леса Приморья сравнили с декорациями к ужастикам из-за появившейся паутины

novosti_primorye25 / Telegram
Москва, 14 сентября - АиФ-Москва.

В Приморском крае сразу в нескольких районах региона леса оказались окутаны сильной паутиной. Соответствующие фотографии и видео публикуют в соцсетях местные жители.

Многие из них утверждают, что причина состоит в расплодившихся шелкопрядах, которые «жрут все» сейчас. Однако, как рассказывается в публикациях ряда местных СМИ, скорее всего, паутина была сплетена гусеницами черемуховой моли.

Журналисты объясняют, что на ситуацию могло повлиять изменение климата — моль мигрирует в те места, где у нее нет естественных врагов.

В местных пабликах отмечается, что обстановка в лесах сейчас напоминает декорации к фильмам ужасов.
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ОбществоПриродаПриморский крайлеса
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