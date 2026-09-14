Леса Приморья сравнили с декорациями к ужастикам из-за появившейся паутины

В Приморском крае сразу в нескольких районах региона леса оказались окутаны сильной паутиной. Соответствующие фотографии и видео публикуют в соцсетях местные жители.

Многие из них утверждают, что причина состоит в расплодившихся шелкопрядах, которые «жрут все» сейчас. Однако, как рассказывается в публикациях ряда местных СМИ, скорее всего, паутина была сплетена гусеницами черемуховой моли.

Журналисты объясняют, что на ситуацию могло повлиять изменение климата — моль мигрирует в те места, где у нее нет естественных врагов.

В местных пабликах отмечается, что обстановка в лесах сейчас напоминает декорации к фильмам ужасов.