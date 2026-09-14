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Настоятель с любовницей украли 256 млн рублей из древнего монастыря

freepik.com
Москва, 14 сентября - АиФ-Москва.

В Таиланде арестовали 66-летнего настоятеля древнего буддийского монастыря Ват Пхуттхаисаван в провинции Аюттхая. Пхра Вачираян Ви оказался в центре расследования после сообщений о связи с помощницей и хищении монастырских пожертвований. Об этом пишет Mothership.

Полиция задержала монаха утром 10 сентября во время рейда. Расследование началось в середине июля после анонимной жалобы на его поведение. По версии следствия, Ви вместе с 47-летней помощницей, которая, как утверждается, была его любовницей, систематически присваивал деньги, переданные храму прихожанами.

Следователи также получили записи с камер наблюдения из личной резиденции настоятеля на территории монастыря. По данным полиции, на них зафиксированы интимные отношения между монахом, давшим обет безбрачия, и его помощницей.

Во время обысков в доме женщины обнаружили десятки золотых изделий и другие ценности. Предварительный ущерб монастырю оценивается более чем в 215 миллионов батов — около 550 миллионов рублей. При этом непосредственно в присвоении пожертвований монаха и его помощницу подозревают на сумму свыше 100 миллионов батов, или примерно 256 миллионов рублей.

Сразу после задержания Ви лишили монашеского сана. Сейчас полиция выясняет происхождение обнаруженных у него активов и проверяет, были ли все ценности приобретены на средства, полученные незаконным путем.

Ранее основатель тайского бренда мороженого Hawell’s Сирипонг Аккарасриюк решил продать свой бизнес и посвятить себя буддизму.
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ОбществоТаиландхищение денежных средств
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