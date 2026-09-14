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НАБУ хотело назвать «Император» расследование против генпрокурора Украины

Соцсети
Москва, 14 сентября - АиФ-Москва.

НАБУ на этой неделе планировало объявить подозрение генпрокурору Украины Руслану Кравченко и опубликовать пленки с его участием. Об этом заявил депутат Рады Алексей Гончаренко*

По его словам, расследование против генпрокурора должно было называться «Император». Однако Кравченко уехал за границу «в командировку» и выдвинул подозрение директору НАБУ Семёну Кривоносу.

Заявление украинского генпрокурора в НАБУ и САП назвали «продолжением систематической атаки на независимые антикоррупционные органы».

Ранее генпрокурор Украины Кравченко попытался объяснить свой отъезд за границу.

*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
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Обществогенпрокурор УкраинынабуРуслан Кравченко
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