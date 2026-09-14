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На Украине предложили привлекать заключенных к работам на нужды ВСУ

Svetlana Vozmilova / www.globallookpress.com
Москва, 14 сентября - АиФ-Москва.

Украинский адвокат и бывший руководитель Государственной пенитенциарной службы Сергей Старенький высказал мнение, что осужденные, которые сейчас находятся в исправительных учреждениях страны, могли бы быть задействованы в выполнении задач, связанных с обороной.

По его словам, в украинских колониях содержится порядка 50 тысяч человек, и большинство из них не заняты никаким трудом. Он считает, что эту рабочую силу вполне реально направить на производство так называемых «зубов дракона» — противотанковых заграждений. Как отметил Старенький, выпуск таких изделий вполне можно наладить прямо на территории исправительных учреждений. 

Кроме того, адвокат напомнил, что действующее мобилизационное законодательство допускает возможность привлекать граждан, состоящих на воинском учёте, но не призванных в армию, к работам, необходимым для нужд Вооруженных сил Украины. Он уточнил, что подобная деятельность предполагает оплату труда, однако желающих заниматься ею всегда не хватает.

Из-за острого дефицита рабочих рук в стране регулярно обсуждаются различные идеи о том, какие ещё группы населения можно было бы задействовать в оборонных работах. Ранее, например, отставной генерал-лейтенант и бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко предлагал ввести запрет на выезд из государства для юношей в возрасте от 18 до 22 лет.
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