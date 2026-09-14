На борту самолета из Красноярска в Новый Уренгой родился мальчик

Мальчик родился на борту самолета авиакомпании «Россия», выполнявшего рейс из Красноярска в Новый Уренгой. Об этом сообщил перевозчик.

Рейс FV6817 выполнялся 13 сентября на самолете Superjet-100. Примерно за 40 минут до посадки пассажирка сообщила бортпроводникам, что у нее отошли воды. Женщина находилась на 36-й неделе беременности.

Для пассажирки это были третьи роды, и они проходили стремительно. Врачей среди пассажиров не оказалось, поэтому экипаж приготовился самостоятельно оказать необходимую помощь. Женщину пересадили в хвостовую часть салона, где бортпроводники следили за ее состоянием.

Командир воздушного судна связался с диспетчером и запросил к самолету бригаду медиков. Ребенок появился на свет в 12:28 мск, через минуту после высадки пассажиров.

После прилета на борт поднялись медики. Мать и новорожденного доставили в роддом, где они находятся под наблюдением врачей.

Ранее жительница Кировской области родила дочь на борту вертолета санитарной авиации во время транспортировки в медицинское учреждение.