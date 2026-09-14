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Медведев назвал туманной перспективу гибели человечества от ИИ

Архивное фото
Архивное фото / Roman Naumov / URA.RU / www.globallookpress.com
Москва, 14 сентября - АиФ-Москва.

Перспектива гибели человечества от искусственного интеллекта является туманной, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Он обратил внимание на размышления создателей ИИ о том, что человечество поторопилось с его использованием и что искусственный интеллект опасен и непредсказуем.

Высказываясь на данную тему в Max, Медведев отметил, что создатели ИИ «лукавят».

«Они боятся не за нас с вами и не за Sapiens в целом. Они опасаются не за то, что оборзевший от своей мощи AI (с английского — «ИИ». — Прим. ред.) погубит человечество. Перспектива этого вполне туманна. А вот что точно может быть, так это возникновение ситуации, когда программный продукт, использующий продвинутую версию искусственного интеллекта для управления крупным производством или транспортным узлом, причинит колоссальный ущерб», — написал политик.

В качестве примеров такого ущерба он привел столкновение самолетов в воздухе и уничтожение АЭС.

«Тогда придут уже за создателями generative AI (генеративного ИИ. — Прим. ред.). И предъявят многомиллиардные иски», — уточнил Медведев.

По его мнению, самым очевидным способом разрешения ситуации была бы попытка договориться на «страновом уровне» об общих принципах регулирования искусственного интеллекта, но это не получится сделать «из-за жадности корпораций и ненасытности человеческих страстей».
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Обществоискусственный интеллектДмитрий Медведев
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