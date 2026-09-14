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Аллея культурного кода в Екатеринбурге. Участники МФМ высадили деревья

Медиахолдинг МАЕР

Аллею культурного кода заложили в Екатеринбурге. Участники Международного фестиваля молодёжи высадили 50 деревьев у главного корпуса Уральского федерального университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. Торжественную церемонию организовал Фонд «Живое наследие» в рамках медиапроекта «Говорит Екатеринбург». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Фото: Медиахолдинг МАЕР

Акция объединила участников Международного фестиваля молодёжи, представителей федеральных и региональных органов власти, руководителей крупнейших компаний и организаций. В торжественной церемонии приняли участие начальник Управления Администрации Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, заместитель полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе Сергей Рындин,  вице-губернатор Свердловской области Сергей Никонов, председатель Правления «Движения Первых» Герой Российской Федерации Артур Орлов, ректор Уральского федерального университета Илья Обабков, олимпийская чемпионка Светлана Хоркина и председатель Фонда «Живое наследие» Константин Майор.

«Я очень рад, что то событие, которого мы ждали, наконец-то происходит, и мы все собрались в Екатеринбурге. Все события фестиваля проходят в стороне от города, чтобы не мешать жителям вести нормальную жизнь. С другой стороны, очень хочется, чтобы на память о фестивале в Екатеринбурге что-то осталось. И вот эта аллея, которую мы с вами сегодня посадим, она будет расти, цвести. Студенты, приезжающие в УрФУ со всей страны, будут по ней гулять. И вспоминать, что здесь были вы – молодёжь со всего мира, приехавшая на фестиваль в 2026 году», – рассказал начальник Управления Администрации Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.
Фото: Медиахолдинг МАЕР

Масштабную акцию «Аллея культурного кода» в рамках Международного фестиваля молодёжи организовал Фонд «Живое наследие». В высадке деревьев приняли и участники медиапроекта «Говорит Екатеринбург». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

«Екатеринбург в эти дни стал местом встречи для людей со всего света. Сюда съехались участники Международного фестиваля молодежи из 191-й страны. Через несколько лет именно они будут определять, каким станет этот мир. Важно, что мы не только говорим о будущем, мы оставляем его после себя! И эта аллея станет зримым наследием фестиваля», – подчеркнул председатель Фонда «Живое наследие» Константин Майор.

Фото: Медиахолдинг МАЕР

Высадку Аллеи культурного кода в режиме реального времени транслировали на уличных цифровых экранах в Екатеринбурге и по всей России. Высаженные деревья и кустарники имеют символическое значение: яблоня – символ плодородия, любви и знания, черёмуха – символ чистоты и молодости, а гортензия – символ добродушия и гостеприимства.  

«Сегодня дети и молодёжь, подрастающее поколение являются главными проводниками ценностей. Для меня распускающийся листочек – это какая-то определённая ценность, потому что это новая жизнь. У меня убедительная просьба не останавливаться на достигнутом, преодолевать все сложности, барьерные рубежи, уважать друг друга, любить друг друга и ставить себе самую главную амбициозную цель и достигать её обязательно», – отметил председатель правления «Движения Первых», Герой Российской Федерации Артур Орлов.

Эту мысль продолжила двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина, которая выступила амбассадором МФМ-2026.

Фото: Медиахолдинг МАЕР

«Буквально несколько часов назад в рамках Международного фестиваля молодёжи при поддержке Президентского фонда культурных инициатив мы провели тренировку более чем для 500 детей. И я уверена, вот эти росточки будущих наших ярких чемпионов обязательно будут сверкать на олимпийском небосклоне и будут защищать честь нашей великой, необъятной, красивой, любимой страны России», – сказала двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина.

Торжественное мероприятие сопровождал концерт творческих коллективов, где европейская классика звучала рядом с латиноамериканскими танцами, африканской народной песней и произведениями Исаака Дунаевского. Праздничное настроение создавал «Креатив-Квартет», который сыграл Моцарта, Штрауса и Поля Мориа. Дуэт саксофона и гитары исполнил произведения Пьяццоллы и Жобима. Яркий заключительный аккорд в музыкальной программе поставил хор «Доместик» имени Валерия Копанева.

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