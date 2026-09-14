Роспотребнадзор: на границе РФ усилили санитарный контроль из-за Эболы

Меры санитарного контроля усилены на границе России в связи с рисками попадания в страну вируса лихорадки Эбола, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она отметила, что на инициативы ведомства оперативно отреагировала Пограничная служба РФ. По словам Поповой, пограничники тщательно следят и передают данные обо всех гражданах, прибывающих в Россию, включая тех, кто приезжает страну транзитом из регионов с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

Глава Роспотребнадзора уточнила, что в случае выявления подозрительных симптомов пассажиров доставляют в больницы.

«Вся эта система работает для того, чтобы у нас не было никаких рисков», — сказала Попова, которую цитирует РИА Новости.

Руководитель Роспотребнадзора подчеркнула, что специалисты институтов этого ведомства с самого начала активно включились в борьбу с Эболой в Уганде, граничащей с Демократической Республикой Конго, которая сильнее всего пострадала от распространения лихорадки.

Напомним, 18 августа координатор Всемирной организации здравоохранения по реагированию на ЧС Тьерно Бальде заявил, что, как считают в ВОЗ, вспышка Эболы в ДР Конго может быть взята под контроль в течение трёх месяцев. По его словам, это будет возможно осуществить при наличии необходимых ресурсов.