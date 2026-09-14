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Сергей Собянин открыл Музей транспорта Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл Музей транспорта Москвы. Все, что хочется узнать об истории столичного транспорта, расскажут здесь.
«Шесть лет назад мы создали Музей московского транспорта. Он размещался в разных временно приспособленных помещениях, но популярность была у него достаточно большая, поэтому приняли решение передать под музей гараж Мельникова — это монументальное здание, ему уже 100 лет в этом году исполняется, и создать здесь постоянную композицию. В течение нескольких лет работали эксперты, реставраторы, строители, транспортники. Получился один из самых лучших музеев транспорта в мире», - рассказал Сергей Собянин.
В экспозиции музея - вся история московского транспорта. Посетители смогут увидеть и старинную конку и беспилотный трамвай.
Новый музей может принимать до 10 тысяч человек в день.
Музей будет выполнять не только просветительскую, но и научно-образовательную функцию, став универсальной площадкой для учащихся московских колледжей и университетов.
Здесь будут проходить профильные занятия, практикумы и лекции по истории транспорта, инженерии и развитию города.
Новая локация на карте города наверняка привлечет туристов.
Музей оснащен передовыми технологиями: здесь будут работать мультимедийные гиды и интерактивные инсталляции. На современных симуляторах, например, можно будет попробовать себя в качестве машиниста поезда.
Музей транспорта Москвы — один из крупнейших транспортных музеев в России.
Общая площадь музейного комплекса — более 20 тысяч квадратных метров. Для сравнения — это площадь трех футбольных полей.
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл Музей транспорта Москвы. Все, что хочется узнать об истории столичного транспорта, расскажут здесь.
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл Музей транспорта Москвы. Все, что хочется узнать об истории столичного транспорта, расскажут здесь.
© Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Владимир Новиков
«Шесть лет назад мы создали Музей московского транспорта. Он размещался в разных временно приспособленных помещениях, но популярность была у него достаточно большая, поэтому приняли решение передать под музей гараж Мельникова — это монументальное здание, ему уже 100 лет в этом году исполняется, и создать здесь постоянную композицию. В течение нескольких лет работали эксперты, реставраторы, строители, транспортники. Получился один из самых лучших музеев транспорта в мире», - рассказал Сергей Собянин.
«Шесть лет назад мы создали Музей московского транспорта. Он размещался в разных временно приспособленных помещениях, но популярность была у него достаточно большая, поэтому приняли решение передать под музей гараж Мельникова — это монументальное здание, ему уже 100 лет в этом году исполняется, и создать здесь постоянную композицию. В течение нескольких лет работали эксперты, реставраторы, строители, транспортники. Получился один из самых лучших музеев транспорта в мире», - рассказал Сергей Собянин.
© Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Владимир Новиков
В экспозиции музея - вся история московского транспорта. Посетители смогут увидеть и старинную конку и беспилотный трамвай.
В экспозиции музея - вся история московского транспорта. Посетители смогут увидеть и старинную конку и беспилотный трамвай.
© Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Владимир Новиков
Новый музей может принимать до 10 тысяч человек в день.
Новый музей может принимать до 10 тысяч человек в день.
© Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Владимир Новиков
Музей будет выполнять не только просветительскую, но и научно-образовательную функцию, став универсальной площадкой для учащихся московских колледжей и университетов.
Музей будет выполнять не только просветительскую, но и научно-образовательную функцию, став универсальной площадкой для учащихся московских колледжей и университетов.
© Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Владимир Новиков
Здесь будут проходить профильные занятия, практикумы и лекции по истории транспорта, инженерии и развитию города.
Здесь будут проходить профильные занятия, практикумы и лекции по истории транспорта, инженерии и развитию города.
© Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Владимир Новиков
Новая локация на карте города наверняка привлечет туристов.
Новая локация на карте города наверняка привлечет туристов.
© Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Владимир Новиков
Музей оснащен передовыми технологиями: здесь будут работать мультимедийные гиды и интерактивные инсталляции. На современных симуляторах, например, можно будет попробовать себя в качестве машиниста поезда.
Музей оснащен передовыми технологиями: здесь будут работать мультимедийные гиды и интерактивные инсталляции. На современных симуляторах, например, можно будет попробовать себя в качестве машиниста поезда.
© Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Владимир Новиков
Музей транспорта Москвы — один из крупнейших транспортных музеев в России.
Музей транспорта Москвы — один из крупнейших транспортных музеев в России.
© Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Владимир Новиков
Общая площадь музейного комплекса — более 20 тысяч квадратных метров. Для сравнения — это площадь трех футбольных полей.
Общая площадь музейного комплекса — более 20 тысяч квадратных метров. Для сравнения — это площадь трех футбольных полей.
© Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Владимир Новиков
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл Музей транспорта Москвы. Все, что хочется узнать об истории столичного транспорта, расскажут здесь.
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл Музей транспорта Москвы. Все, что хочется узнать об истории столичного транспорта, расскажут здесь.
© Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Владимир Новиков
«Шесть лет назад мы создали Музей московского транспорта. Он размещался в разных временно приспособленных помещениях, но популярность была у него достаточно большая, поэтому приняли решение передать под музей гараж Мельникова — это монументальное здание, ему уже 100 лет в этом году исполняется, и создать здесь постоянную композицию. В течение нескольких лет работали эксперты, реставраторы, строители, транспортники. Получился один из самых лучших музеев транспорта в мире», - рассказал Сергей Собянин.
«Шесть лет назад мы создали Музей московского транспорта. Он размещался в разных временно приспособленных помещениях, но популярность была у него достаточно большая, поэтому приняли решение передать под музей гараж Мельникова — это монументальное здание, ему уже 100 лет в этом году исполняется, и создать здесь постоянную композицию. В течение нескольких лет работали эксперты, реставраторы, строители, транспортники. Получился один из самых лучших музеев транспорта в мире», - рассказал Сергей Собянин.
© Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Владимир Новиков
В экспозиции музея - вся история московского транспорта. Посетители смогут увидеть и старинную конку и беспилотный трамвай.
В экспозиции музея - вся история московского транспорта. Посетители смогут увидеть и старинную конку и беспилотный трамвай.
© Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Владимир Новиков
Новый музей может принимать до 10 тысяч человек в день.
Новый музей может принимать до 10 тысяч человек в день.
© Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Владимир Новиков
Музей будет выполнять не только просветительскую, но и научно-образовательную функцию, став универсальной площадкой для учащихся московских колледжей и университетов.
Музей будет выполнять не только просветительскую, но и научно-образовательную функцию, став универсальной площадкой для учащихся московских колледжей и университетов.
© Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Владимир Новиков
Здесь будут проходить профильные занятия, практикумы и лекции по истории транспорта, инженерии и развитию города.
Здесь будут проходить профильные занятия, практикумы и лекции по истории транспорта, инженерии и развитию города.
© Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Владимир Новиков
Новая локация на карте города наверняка привлечет туристов.
Новая локация на карте города наверняка привлечет туристов.
© Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Владимир Новиков
Музей оснащен передовыми технологиями: здесь будут работать мультимедийные гиды и интерактивные инсталляции. На современных симуляторах, например, можно будет попробовать себя в качестве машиниста поезда.
Музей оснащен передовыми технологиями: здесь будут работать мультимедийные гиды и интерактивные инсталляции. На современных симуляторах, например, можно будет попробовать себя в качестве машиниста поезда.
© Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Владимир Новиков
Музей транспорта Москвы — один из крупнейших транспортных музеев в России.
Музей транспорта Москвы — один из крупнейших транспортных музеев в России.
© Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Владимир Новиков
Общая площадь музейного комплекса — более 20 тысяч квадратных метров. Для сравнения — это площадь трех футбольных полей.
Общая площадь музейного комплекса — более 20 тысяч квадратных метров. Для сравнения — это площадь трех футбольных полей.
© Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Владимир Новиков
ОбществоФотомэр МосквыНоворязанская улицамузей траспортаСергей Собянин
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