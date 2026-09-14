Сергей Собянин открыл Музей транспорта Москвы

«Шесть лет назад мы создали Музей московского транспорта. Он размещался в разных временно приспособленных помещениях, но популярность была у него достаточно большая, поэтому приняли решение передать под музей гараж Мельникова — это монументальное здание, ему уже 100 лет в этом году исполняется, и создать здесь постоянную композицию. В течение нескольких лет работали эксперты, реставраторы, строители, транспортники. Получился один из самых лучших музеев транспорта в мире», - рассказал Сергей Собянин.