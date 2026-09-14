Эксперт Муртазин сказал, кто не сможет пользоваться 5G

В крупных российских городах запустили 5G. Как отметил в эксклюзивном комментарии aif.ru IT-эксперт Эльдар Муртазин, у большинства операторов эта услуга бесплатна.

«Если у вас айфон, Apple ушел из России, они не поддерживают работу с операторами. Значок 5G светится, но не работает. Обладателям смартфонов Samsung нужно подождать полтора-два месяца, чтобы получить обновления, тогда они получат возможность работать в российских 5G-сетях. Китайские смартфоны практически все поддерживают и работают с 5G», — объяснил он.

Эксперт уточнил, что проверить, работает ваш телефон с 5G-сетями, можно в меню телефона, выбрав раздел «Мобильные сети», там есть строчки 5G, 4G, 3G.