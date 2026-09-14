Рособрнадзор вынес предостережения трем вузам

Рособрнадзор вынес предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований трем высшим учебным заведениям. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно опубликованным данным, адресатами документа стали Армавирский социально-психологический институт, Волжский государственный университет водного транспорта, а также «Универсальный университет».

Регулятор предписал указанным организациям незамедлительно устранить выявленные нарушения и обеспечить строгое соблюдение нормативов в рамках федерального государственного контроля в сфере образования. Сведения о вынесенных предостережениях уже официально внесены в Единый реестр контрольных мероприятий.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор вынес предостережение организатору выступления Канье Уэста.