Путин поручил Дронову взять на контроль капремонты в новгородских школах

Президент России Владимир Путин поручил губернатору Новгородской области Александру Дронову взять на контроль проведение капремонта в школах.

Вопрос обсуждался на встрече главы государства с руководителем региона в Кремле.

Путин, в частности, заявил, что, насколько ему известно, более 50% школ Новгородской области нуждаются в ремонте.

Губернатор признал, что «такая проблема есть», но учебные заведения ремонтируются каждый год, в том числе капитально.

«Пометьте себе, надо взять на контроль. Более 54% нуждается в капремонте. Это вызов все-таки», — отметил президент.

Дронов подчеркнул, что власти региона системно работают над этим вопросом.

«<…> у нас же федеральные средства выделяются только на капремонт непосредственно зданий. Мы отрабатываем вместе с муниципалитетами. Да, сначала ремонтируем здание, учебные классы, насыщаем учебным оборудованием, но и параллельно идем на пришкольные территории, чтобы появлялись детские, спортивные площадки, стадионы. Системно работаем и дальше эту работу продолжим. Она находится у меня на контроле», — заверил глава области.