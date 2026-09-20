Футбол или скрипка? Какой кружок подойдет именно вашему ребенку

Казалось бы, всё очевидно: активного ребёнка отдаём на футбол, а тихого и усидчивого – на музыку. Или же всё надо сделать наоборот? О том, как выбирать внешкольные занятия, отталкиваясь от характера и темперамента ребенка, aif.ru рассказала психолог ГБУ «Центр помощи семье и детям» (Купчино, Санкт-Петербург) Оксана Гайнулина.

Не только темперамент

Кажется логичным подобрать занятие под темперамент. Спокойному, сосредоточенному малышу – музыку, английский, шахматы, рисование, рукоделие. Активному – футбол, танцы, акробатику, прыжки в воду. Но с другой стороны, если ребёнок и так может часами корпеть над конструктором, может, лучше добавить движения? Если же чадо ни минуты не сидит на месте, то именно шахматы или ментальная арифметика помогут ему развить концентрацию внимания, усидчивость и терпение.

По мнению эксперта, важно смотреть не только на темперамент, но и на то, что происходит с детьми после занятий. Например, просто активный ребёнок после футбола может действительно стать спокойнее. А вот малыш с СДВГ, скорее всего, вернётся домой ещё более возбуждённым.

Плавать или бегать? Как в Москве тестируют детей на склонность к спорту Подробнее

То же самое с усидчивостью. Если ребёнок любит кропотливо заниматься одним делом, это не означает, что его характер обязательно нужно уравновешивать, подобрав активные занятия. Возможно, именно способность к концентрации – сильная сторона, которую и стоит развивать.

Родительские амбиции

Часто родители отдают детей на дополнительные занятия, исходя не из интересов и способностей ребёнка, а, скорее, из своих собственных соображений о пользе, престижности, перспективности. Мама, которая не смогла стать балериной, записывает дочку на балет. Папа, мечтавший быть хоккеистом, толкает сына на ледовую площадку. Зачастую желания детей при этом вообще не учитываются, родители же добра желают. Кружок, по словам психолога Гайнулиной, должен расширять возможности ребёнка, а не быть инструментом реализации родительских амбиций.

Иногда же за выбором кружка стоят беспокойство о здоровье или о будущем малыша, желание развить в нём те или иные качества, которые будут необходимы ему, когда он станет взрослым, и помогут добиться успеха в жизни. Во всяком случае, именно так кажется мамам и папам. В этом случае, по совету эксперта, взрослым будет полезно отделить потребности ребёнка от своих собственных тревог. Важнее дать сыну или дочери пространство, в котором сильные стороны становятся опорой для развития новых.

Зарядка для хроников. Можно ли детям с диабетом и астмой заниматься спортом Подробнее

Алгоритм выбора

Выбор кружка – это подбор среды, в которой конкретному ребёнку будет комфортно развиваться. Темперамент, поведение ребёнка важны. Но есть и другие критерии, которые, по словам Оксаны Гайнулиной, не стоит игнорировать.

Личность ребенка. Необходимо учитывать как то, что у малыша хорошо получается, так и то, что ему трудно даётся. Обратите внимание, как ребёнок реагирует на неудачи и конкуренцию, любит ли он заниматься один или в группе. Робкому малышу необязательно нужен кружок «для социализации», где его сразу бросают в большую группу. Поэтому подумайте, прежде чем отдавать его в театральную студию. Стеснительная девочка хочет записаться в кружок бисероплетения – уступите её желанию, пусть социализация начнётся без стресса.

Мотивация ребенка. Научитесь разделять интерес сына или дочери и ваше желание «причинить» ему пользу. Если ребёнок ходит в кружок из-под палки, он это либо бросит, либо возненавидит.

Физкультура — круглый год. Где бесплатно заниматься спортом в Москве Подробнее

Задача, которую решает кружок. А они бывают разными: одному ребенку хочется больше физической активности, другому не хватает общения, третьему надо развить уверенность в себе или научиться доводить дело до конца. Любая секция может быть прекрасна для одной задачи и совершенно бесполезна для другой.

Личность руководителя кружка. И это, пожалуй, самое важное, что может перевесить многие другие пункты. Не поленитесь прийти на занятия и посмотреть, как педагог разговаривает с детьми, разрешает ли им ошибаться, поддерживает или высмеивает за ошибки, не сравнивает ли детей между собой и т. д. У одного преподавателя ребёнок будет постепенно учиться думать, ошибаться и пробовать снова, а у другого станет бояться проигрывать и привыкнет чувствовать себя неудачником.

Уровень энергии ребенка. Если ещё один «полезный» кружок отнимет у ребёнка время для игр или сна, то вреда от него будет больше, чем пользы. Хотя есть дети, которые с удовольствием ходят сразу в 5 кружков и чувствуют себя отлично. В этом случае ограничивать их, конечно, не стоит. Но если вы видите, что ваше чадо устаёт, то лучше редуцировать количество дополнительных занятий.

Дайвинг и лапта. На какие необычные кружки можно записать ребенка в Москве Подробнее

И последнее. Часто родители очень хотят, чтобы дети выбрали один кружок раз и навсегда. И, наоборот, крайне болезненно реагируют, когда ребенок скачет от одного занятия к другому, бросает, едва начав, и переходит к следующему. Мамам и папам такая разбросанность интересов кажется опасной, они подозревают, что дети в будущем не смогут сосредоточиться на одном деле, а так и останутся «летунами». Однако бояться этого не стоит. По словам эксперта, в детстве совершенно нормально пробовать разные занятия. Выбор секции – это ещё и обучение ребёнка тому, как находить мотивацию, отстаивать свои интересы.