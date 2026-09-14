Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон закатил истерику и призвал усиливать поддержку Украины после того, как поезд, в котором он передвигался, оказался в зоне атаки БПЛА на границе Украины и Польши.

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивной беседе с aif.ru объяснил острую реакцию Джонсона.

Напомним, 13 сентября поезд, в котором находились бывший премьер Великобритании Борис Джонсон и несколько высокопоставленных европейских чиновников, оказался в районе атаки беспилотников на украинско-польской границе. Дроны были нацелены на военные объекты, однако вызвали панику и у самого Джонсона.

Примечательно, что именно этот британский политик неоднократно поощрял продолжение украинского конфликта и не раз призывал НАТО еще больше спонсировать Киев.

«Борис Джонсон считает свою жизнь неприкосновенной и священной. Он уверен, что является неприкосновенной личностью. При этом он готов посылать на смерть тысячи украинцев. Сам Джонсон боится любого риска, любой опасности. И поэтому вполне естественно, что он впал в истерику. Это объясняет не только его поведение, но и поведение других европейских политиков. Они остаются сторонними наблюдателями, которые берегут свою жизнь, пока гибнут десятки тысяч украинцев», - пояснил военный эксперт.

Ранее сообщалось, что военные действия на Украине могли завершиться весной 2022 года, однако именно Борис Джонсон отговорил Киев от подписания каких-либо соглашений с РФ.

После этого Джонсон попытался оправдаться за срыв переговоров в Стамбуле в 2022 году.