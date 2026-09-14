Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала о состоянии актрисы после приступа

Дочь народной артистки Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга Шукшина в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказала о самочувствии 87-летней матери. По её словам, ранним утром в воскресенье у Лидии Николаевны случился небольшой приступ.

«Вчера ранним утром, часов с четырех до пяти, у мамы случился небольшой приступ. Было затрудненное дыхание, немного хрипловатое. Мы вызвали скорую», — рассказала Ольга Шукшина.

Она отметила, что у Лидии Федосеевой-Шукшиной статус «ребёнок блокады», поэтому её опекают как ветерана.

«У нас есть тревожная кнопка — очень важная опция. Я объяснила ситуацию, скорая приехала быстро. Врачи провели необходимое обследование на дому: ЭКГ, сатурация, общий осмотр. Показатели были в норме, отклонений никаких. Она как будто пришла в себя», — добавила она.

Ольга предположила, что причиной приступа могла стать смена климата.

«Я грешу на смену климата — переход из августа в сентябрь, из лета в осень. Мы все сейчас стали метеозависимы, особенно в нашем климатическом поясе. А для человека в таком глубоком возрасте это сказывается гораздо сильнее», — сказала дочь актрисы.

Она также добавила, что давление у Лидии Николаевны было в норме, а лечение сейчас состоит в основном из таблеточной терапии, которая поддерживает ее состояние и не дает ему ухудшиться.

«Приступообразное дыхание мы купировали, и сейчас все постепенно восстанавливается. Теперь необходимо восстановить сон, войти в обычный каждодневный ритм жизни. Это очень важно для пожилого человека», — подытожила Ольга Шукшина.