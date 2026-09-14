Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Как не стать дроппером и не попасть под уголовную ответственность
Примерное время чтения: 1 минута
348

Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала о состоянии актрисы после приступа

Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Москва, 14 сентября - АиФ-Москва.

Дочь народной артистки Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга Шукшина в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказала о самочувствии 87-летней матери. По её словам, ранним утром в воскресенье у Лидии Николаевны случился небольшой приступ.

«Вчера ранним утром, часов с четырех до пяти, у мамы случился небольшой приступ. Было затрудненное дыхание, немного хрипловатое. Мы вызвали скорую», — рассказала Ольга Шукшина.

Она отметила, что у Лидии Федосеевой-Шукшиной статус «ребёнок блокады», поэтому её опекают как ветерана.

«У нас есть тревожная кнопка — очень важная опция. Я объяснила ситуацию, скорая приехала быстро. Врачи провели необходимое обследование на дому: ЭКГ, сатурация, общий осмотр. Показатели были в норме, отклонений никаких. Она как будто пришла в себя», — добавила она.

Ольга предположила, что причиной приступа могла стать смена климата.

«Я грешу на смену климата — переход из августа в сентябрь, из лета в осень. Мы все сейчас стали метеозависимы, особенно в нашем климатическом поясе. А для человека в таком глубоком возрасте это сказывается гораздо сильнее», — сказала дочь актрисы.

Она также добавила, что давление у Лидии Николаевны было в норме, а лечение сейчас состоит в основном из таблеточной терапии, которая поддерживает ее состояние и не дает ему ухудшиться.

«Приступообразное дыхание мы купировали, и сейчас все постепенно восстанавливается. Теперь необходимо восстановить сон, войти в обычный каждодневный ритм жизни. Это очень важно для пожилого человека», — подытожила Ольга Шукшина.
Оцените материал
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
Обществоэксклюзивэксклюзивные новости
Следующий материал

Самое интересное в соцсетях
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть