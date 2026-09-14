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Бойцы ВС РФ уничтожили объекты ВСУ в пригороде Херсона

Сергей Мирный / РИА Новости
Москва, 14 сентября - АиФ-Москва.

Операторы разведывательных беспилотников группировки войск «Днепр» обнаружили военные объекты украинских формирований в пригороде Херсона.

По данным Минобороны России, специалисты 18-й общевойсковой армии установили координаты пунктов временного размещения личного состава, мест скопления военнослужащих и техники, а также складов боеприпасов и материальных средств.

Полученные в ходе разведки сведения передали на командный пункт для последующего поражения выявленных целей. Российские экипажи истребителей-бомбардировщиков нанесли авиационные удары по обнаруженным объектам, применив фугасные авиабомбы с универсальными модулями планирования и коррекции.

В российском военном ведомстве утверждают, что в результате ударов украинская сторона понесла значительные потери среди личного состава. Кроме того, были уничтожены склады с боеприпасами и продовольствием, наземные станции управления беспилотниками, а также выведена из строя бронированная техника.

Ранее вооруженные силы РФ в воскресенье нанесли удар по порту Одессы, в результате которого было поражено морское судно, доставлявшее материальные средства для украинских войск.
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ОбществоХерсонВС РФВСУ
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