Более 30% добровольцев в Германии оказались непригодными к службе

Во втором квартале 2026 года более 30% добровольцев в Германии были признаны непригодными для военной службы. По статистике Минобороны ФРГ, из 1490 кандидатов годными признали 1131 человека, а 359 получили отказ, сообщает Der Spiegel.

В первом квартале число непригодных было «несколько ниже». Тогда около 25% добровольцев не прошли отбор.

Издание отмечает, что рост числа отклоненных заявок стал ударом для флагманского проекта министра обороны. Изначально предполагалось, что в бундесвер будут добровольно поступать в основном физически здоровые кандидаты, тем более что в анкете уже есть вопросы о физической подготовке и хронических заболеваниях. Однако новые данные показали, что многие молодые люди подают заявки, не соответствующие требованиям.

Всего с апреля по конец июня бундесвер связался с 169 131 молодым человеком, попросив заполнить анкету о заинтересованности в службе. 86 962 человека должны были это сделать, а 82 179 женщин заполнили анкету добровольно.

Ранее сообщалось, что Германия собирается создать арсенал дальнобойного оружия на €12 млрд.