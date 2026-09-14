Безэкипажный катер прошел 64 км по Печоре в Ненецком АО в рамках испытаний

В Ненецком автономном округе (НАО) моторная лодка, переоборудованная в безэкипажный катер, доставила груз по Печоре из Нарьян-Мара в Андег и обратно, сообщила в соцсети «ВКонтакте» глава региона Ирина Гехт.

«Ее (моторную лодку. – Прим. ред.) прямо на месте переоборудовали в безэкипажный катер. Он преодолел 64 км в автоматическом режиме, развивая скорость до 40 км/ч», - написала она.

По словам губернатора, испытания проводились в рамках проекта «Сервал-Н» по заказу департамента судостроительной промышленности Минпромторга РФ, в них задействовали две модели катеров. В ходе испытаний было проверено, как система автономного судовождения ведет судно по маршруту, а также работа управления, основных и вспомогательных механизмов в различных режимах.

Гехт отметила, что технология предусматривает переоборудование уже имеющегося судна с использованием стандартного оборудования, что «снижает расходы и приближает автономное судовождение к практическому применению».

Среди возможных задач для таких судов в НАО губернатор назвала доставку грузов в труднодоступные места, экологический мониторинг рек, помощь в поисково-спасательных операциях.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти разработали экспериментальную плавучую платформу «Плот-40», предназначенную для защиты военно-морских баз, портовой инфраструктуры и объектов топливно-энергетического комплекса от безэкипажных катеров и БПЛА. Губернатор региона Александр Дрозденко рассказал, что разработчики впервые продемонстрировали платформу в ходе испытаний на воде.