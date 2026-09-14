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WSJ: Россия лидирует в производстве недорогих и технологичных вооружений

alxpin / istockphoto.com
Москва, 14 сентября - АиФ-Москва.

Россия является лидером в производстве сравнительно недорогих и технологичных вооружений, превосходя в этом направлении США и Украину, написала газета The Wall Street Journal (WSJ).

В качестве примера в статье приводятся новые беспилотники «Герань» и крылатые ракеты «Бандероль». По словам авторов публикации, эти вооружения напоминают, что Россия имеет ресурсы и цепочки поставок для борьбы с новыми угрозами.

Кроме того, указывается, что новейшие образцы оружия РФ оборудованы передовой электроникой, которая обеспечивает высокую точность наведения на цели и защиту от перехвата. Подчёркивается, что новые и сравнительно недорогие российские вооружения показывают, что войска страны остаются адаптивными и инновационными.

В материале поясняется, что благодаря модернизации и быстрому запуску в серийное производство Россия обошла конкурентов. Авторы статьи обращают внимание, что проблемы с производственными мощностями в ВПК имеются у Украины. Кроме того, США и их союзники по НАТО не могут нарастить запасы критически важных вооружений, включая ракеты-перехватчики к системе противовоздушной обороны Patriot.

Также отмечается, что российские беспилотники нового поколения вызывают серьёзные опасения у Вашингтона и его партнёров. В свою очередь, западные компании, которые ранее создавали средства для перехвата винтомоторных БПЛА, сейчас пытаются разработать более быстрые и эффективные системы противодействия.

Напомним, в октябре американский журнал Newsweek написал, что США отстают от России и Китая в вопросе разработок гиперзвукового оружия. В публикации говорилось о дороговизне американских систем противоракетной обороны, включая Patriot и THAAD, и их перегрузке при координированных ударах.

В августе 2026 года агентство Reuters сообщило, что в ходе военной операции против Ирана США практически полностью израсходовали запасы своих высокоточных дальнобойных ракет. Согласно данным источников, речь идет прежде всего о ракетах класса «земля — земля» ATACMS и PrSM.
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