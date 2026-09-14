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ВС России ударили по зданию компании «Киевстар», предоставляющей услуги ВСУ

Сюжет Спецоперация РФ в Донбассе и на Украине
Alexander Legky / www.globallookpress.com
Москва, 14 сентября - АиФ-Москва.

Российские войска нанесли удар по зданию компании «Киевстар», которая, в частности, предоставляет украинским формированиям услуги сотовой связи и доступа в интернет, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

«Расчётами ударных БПЛА отдельной бригады войск беспилотных систем "Варяг" был нанесён высокоточный удар по зданию телекоммуникационной компании "Киевстар", предоставляющей услуги мобильной связи и интернета, в том числе в интересах ВСУ», — отметило ведомство в своём канале на платформе «Макс».

Минобороны РФ также опубликовало видеозапись с моментом наведения на цель и её поражением.

Напомним, 13 сентября появилась информация, что российские военные нанесли удар по порту Одессы, в результате чего было поражено морское судно, которое было задействовано в доставке материальных средств для ВСУ. Также целями Вооружённых сил РФ стали логистические центры, складские терминалы с военной продукцией и объекты энергетической инфраструктуры, которые использовать киевским режимом.
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ОбществоАрмияКиевстарспециальная военная операцияудары ВС РФ по УкраинеВСУ
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