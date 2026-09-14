ВС России поразили локомотивы и воинские ж/д эшелоны, используемые ВСУ

Российские военные нанесли удары по железнодорожному транспорту, который использовался для перевозки грузов военного назначения в пяти областях Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, расчеты ударных БПЛА-К «Герань-4 Сикер» поразили локомотивы и воинские железнодорожные эшелоны в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Николаевской и Одесской областях.

Минобороны также опубликовало видео с последствиями ударов. На кадрах показаны моменты поражения железнодорожного транспорта и контроль результатов атаки.

Добавим, Вооруженные силы РФ в воскресенье нанесли удар по порту Одессы, в результате которого было поражено морское судно, доставлявшее материальные средства для украинских войск.