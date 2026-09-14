ВС РФ нанесли удары по портам и судам, используемым в интересах ВСУ

В течение дня российские военные наносили удары по портам и морским судам, используемым в интересах Вооруженных сил Украины. Об этом проинформировали в Минобороны России.

В порту «Одесса» дронами поражено морское судно типа «сухогруз», которое доставило грузы для обеспечения ВСУ.

Также ВС РФ продолжили наносить удары по объектам железнодорожной инфраструктуры в западных регионах Украины, задействованным для перевозки военных грузов из Европы.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удары по объектам логистики и ПВО на Украине.