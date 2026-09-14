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Иранские военные сбили над Ормузским проливом американский беспилотник

Сюжет Обострение конфликта между Израилем, США и Ираном в 2026 году
Commons.wikimedia.org
Москва, 14 сентября - АиФ-Москва.

Силы противовоздушной обороны Вооружённых сил Ирана 14 сентября нейтрализовали американский многоцелевой беспилотный летательный аппарат MQ-1 Predator («Хищник»), заявили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР).

Дрон подвергся удару над акваторией Ормузского пролива.

«Передовой беспилотник MQ-1 был обнаружен и уничтожен новейшей системой противовоздушной обороны Корпуса стражей исламской революции», — указывается в сообщении пресс-службы КСИР.

Напомним, 9 сентября журналист телеканала CBS Дженнифер Джейкобс со ссылкой на источники проинформировала, что иранские военные нанесли удар по авиабазе Муваффак Салти в Иордании. Этот объект используют Вооружённые силы США. Джейкобс отметила, что в результате атаки несколько американских самолетов якобы получили повреждения.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, опроверг эту информацию. Он подчеркнул, что в утверждениях СМИ по поводу ущерба нет «совершенно никакой правды».
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ОбществоАрмияКСИРОрмузский проливдрон СШАконфликт США и Ирана
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