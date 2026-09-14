Адвокат Борзенко напомнила о правилах возврата техники после увольнения

Ноутбук, смартфон и другую технику, выданную компанией для работы, при увольнении необходимо вернуть работодателю, если стороны отдельно не договорились о её передаче сотруднику, рассказала RT адвокат Надежда Борзенко.

По словам юриста, длительность использования устройства, удалённая работа и даже полное списание его стоимости в бухгалтерском учёте не делают сотрудника собственником техники. Для передачи устройства работодатель должен отдельно оформить продажу или дарение.

Если сотрудник хочет выкупить рабочий ноутбук, стороны могут заключить договор купли-продажи. Борзенко рекомендует указать в нём модель, серийный или инвентарный номер, стоимость и комплектность устройства.

Стоимость техники можно перечислить работодателю отдельно. Удержать её из зарплаты без согласия работника компания не вправе, однако такой вариант возможен при письменном волеизъявлении самого сотрудника.

Работодатель также может подарить технику. Если её стоимость превышает 3 тыс. рублей, договор дарения от имени компании оформляется письменно.