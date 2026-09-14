Операторы разведывательных беспилотников группировки войск «Днепр» выявили военные объекты украинских формирований в пригороде Херсона. Как сообщили в Минобороны России, специалисты 18-й общевойсковой армии установили координаты мест размещения личного состава, скоплений военнослужащих и техники, а также складов боеприпасов и материальных средств.

Разведданные передали на командный пункт, после чего российские экипажи истребителей-бомбардировщиков нанесли удары по обнаруженным целям фугасными авиабомбами с модулями планирования и коррекции.

В ведомстве заявили о потерях среди личного состава ВСУ, уничтожении складов, наземных пунктов управления беспилотниками и поражении бронированной техники.

Трамп: США обсуждают лицензию для Украины на выпуск ракет Patriot

США и Украина обсуждают возможность предоставления Киеву лицензии на производство боеприпасов для зенитных комплексов Patriot. Президент США Дональд Трамп уточнил, что потенциальное соглашение может касаться менее современных модификаций ракет-перехватчиков.

По словам американского лидера, консультации по этому вопросу продолжаются, однако речь не идет о наиболее передовых боеприпасах, находящихся на вооружении США.

Прозоров: Зеленский может потерять пост уже предстоящей зимой

Бывший подполковник СБУ Василий Прозоров заявил, что Владимир Зеленский может лишиться должности главы киевского режима уже предстоящей зимой. По его мнению, на Украине накопилось множество проблем, а влияние Зеленского на происходящие в стране процессы ослабевает.

Прозоров также указал на действия экс-министра обороны Михаила Федорова, который, по его словам, самостоятельно выехал с Украины для переговоров с представителями Запада.

Бывший сотрудник СБУ расценил это как вызов Зеленскому, отметив, что ранее подобные контакты на таком уровне были прерогативой главы киевского режима. По его оценке, Зеленский постепенно теряет контроль над государственными структурами.

Украинский актер Константин Слободенюк был ликвидирован в зоне СВО

Украинский актер и музыкант Константин Слободенюк был ликвидирован в зоне специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба департамента культуры Черниговской областной администрации.

Слободенюк окончил Черниговский музыкальный колледж имени Льва Ревуцкого и Киевский национальный университет культуры и искусств. Он выступал на сцене Черниговского областного молодежного театра, а также работал музыкантом в местном филармоническом центре. Среди спектаклей с его участием — «Деревья умирают стоя», «Кассандра», «Волшебный фонарь» и «Океан снов». Артист также участвовал в концертных программах.

В Шебекине при атаке дрона пострадали женщина и ее дочь

В Шебекине Белгородской области в результате атаки беспилотника на коммерческий объект пострадали женщина и ее 13-летняя дочь. По данным регионального оперативного штаба, обе обратились в центральную районную больницу с акубаротравмами. После оказания медицинской помощи они продолжили лечение амбулаторно.

Помимо пострадавших, атаки беспилотников привели к повреждениям автомобилей и частных домов, а в Шебекине произошло возгорание машин и жилого дома. В Маломихайловке повреждены частные домовладения, линия электропередачи и автомобиль.

Минобороны: «Ланцеты» сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области

Расчеты барражирующих боеприпасов «Ланцет» группировки войск «Восток» нанесли удары по украинской военной технике в Запорожской области. В Минобороны России заявили, что атаки позволили сорвать перемещение подразделений ВСУ к передовым позициям.

По данным ведомства, разведывательные БПЛА обнаружили переброску личного состава на бронетранспортерах, боевых машинах и автомобилях. Ударные беспилотники поразили французские VAB и американские M113, а также HMMWV и автомобильную технику с военнослужащими. Удары наносились на маршрутах выдвижения, при попытках техники укрыться в лесополосах и добраться до районов сосредоточения.

В ДНР при атаках БПЛА погибли три человека, включая подростка

В Донецкой Народной Республике за сутки в результате атак ударных беспилотников погибли три человека, еще двое получили ранения. Среди погибших оказался подросток 2011 года рождения. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

Между селами Красная Поляна и Степное Великоновоселковского муниципального округа беспилотник атаковал легковой автомобиль, в котором находилась семья. Погибли подросток, женщина 1968 года рождения и мужчина 1989 года рождения. Еще один мужчина, 1963 года рождения, получил ранения и был доставлен за медицинской помощью.