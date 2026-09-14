В Румынии рассекретили численность политической полиции при Чаушеску

Национальный совет по изучению архивов Секуритате впервые обнародовал точные данные о численности политической полиции на 1988 год. Об этом говорится в пресс-релизе Совета.

Согласно документам, общая численность аппарата Секуритате составляла 14 629 сотрудников. Из них 8 760 человек служили в центральном аппарате и спецвойсках, 5 869 — в региональном. Женщин в спецслужбе было меньшинство — 2 297.

Приводится также разбивка по управлениям и географии: большинство сотрудников служили в Бухаресте, уездах Констанца и Тимиш. В среднем на одного работника Секуритате в 1988 году приходилось около 1,6 тыс. жителей Румынии.

Николае Чаушеску возглавлял Румынию с 1965 года как генсек компартии, а с 1974 года являся президентом страны. В декабре 1989 года его режим был свергнут в результате восстания, а сам Чаушеску и его супруга Елена расстреляны по приговору революционного трибунала 25 декабря 1989 года.

Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что на похороны экс-командующего армией боснийских сербов генерала Ратко Младича пришли около 150 тыс. человек.