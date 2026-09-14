Трамп высказался о новом переговорщике по Украине

Директор Центрального разведуправления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф активно участвует в переговорах по урегулированию украинского конфликта, заявил журналистам президент Штатов Дональд Трамп.

«Он отлично справляется <…>. Он вовлечен во все», — сказал американский лидер, отвечая на вопрос о том, будет ли Рэтклифф играть более весомую роль в данном процессе.

Также Трамп высоко оценил работу спецпосланников США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в вопросе разрешения ситуации на Украине.

Ранее международная газета Financial Times заявила, что Рэтклифф может получить главную роль в переговорах с Россией и Украиной. В Белом доме при этом опровергли информацию о возможном отстранении Уиткоффа и Кушнера от переговорного процесса.