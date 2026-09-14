США могут опубликовать дела по атакам 2001 года: новости в мире 14 сентября

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что готов изучить вопрос о рассекречивании дополнительных материалов, касающихся терактов, совершённых в США 11 сентября 2001 года. Президент уточнил, что вернётся к указанному вопросу позже.

Ранее Центральное разведывательное управление обнародовало 71 сводку, подготовленную с 1998 по 2001 год. В этих материалах имелись предупреждения об угрозе со стороны террористической группировки «Аль-Каида»* и опасности терактов в Соединённых Штатах.

Bloomberg: главу ядерного агентства Ирана не пустили на конференцию МАГАТЭ

Глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами не получил согласия на въезд в Австрию для участия в генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Он должен был выступить на мероприятии по иранской ядерной программе.

Источник агентства Bloomberg рассказал, что о временной отмене санкций в отношении Эслами просили в ООН, но власти США вмешались, и Вена отказала ему во въезде. В статье уточняется, что вместо главы ОАЭИ на конференции могут дать слово нижестоящему чиновнику из Ирана.

Axios: Саудовская Аравия внесла поправки в план по Ормузскому проливу

Корреспондент американского портала Axios Барак Равид проинформировал, что Саудовская Аравия внесла изменения в предложение Омана и Ирана по ситуации вокруг Ормузского пролива. Эр-Рияд выразил беспокойство относительно формулировок в первоначальном документе.

Саудовские власти выразили опасения, что такой пункт может привести к установлению нового режима судоходства в проливе. Указанное развитие событий, как отметили в Эр-Рияде, может быть неприемлемым как для самого королевства, так и для других стран, входящих в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.

США обсуждают передачу Киеву лицензии на устаревшие ракеты к ЗРК Patriot

Американские власти обсуждают с киевским режимом возможность предоставления украинской стороне лицензии на выпуск боеприпасов для системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.

Дональд Трамп уточнил, что это касается производства менее современных видов ракет-перехватчиков, а не наиболее передовых вариантов. Президент США подчеркнул, что консультации по указанному вопросу продолжаются.

Илон Маск: SpaceX будет запускать на орбиту ИИ-суперкомпьютеры

Американская компания SpaceX собирается уже в 2027 году начать вывод на орбиту ИИ-суперкомпьютеров, предназначенных для задач, связанных с искусственным интеллектом, заявил глава этой организации бизнесмен Илон Маск. Предприниматель назвал очень высокой вероятность реализации такого сценария.

При этом Маск не раскрыл конкретных сроков отправки систем и количества компьютеров, которые окажутся в космосе. Проект может быть частью инициативы по увеличению функциональности орбитальной инфраструктуры в сфере нейросетей.

Экс-сотрудник Anthropic сравнил ИИ с разумом пришельца

Бывший сотрудник американской корпорации Anthropic Джейкоб Коксон утверждает, что сверхинтеллектуальные системы сравнимы с разумом инопланетной цивилизации. Он пояснил, что подобный взгляд позволяет оценить возможные риски, исходящие от искусственного интеллекта.

Журналисты телеканала ABC спросили его мнение по поводу предложения главы Anthropic Дарио Амодея, выступившего за замедление разработки более мощных нейросетей в целях безопасности. Коксон обратил внимание, что оценить вероятность возникновения сверхинтеллекта сложно с помощью традиционных понятий, связанных с человеческим разумом.

*Организация признана террористической и запрещена в России.