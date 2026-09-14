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Премьер Канады анонсировал «уникальный альянс» с Евросоюзом

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Москва, 14 сентября - АиФ-Москва.

Канада намерена выстроить с Евросоюзом «уникальный альянс». Об этом заявил премьер-министр страны Марк Карни в интервью CBC.

«К чему мы стремимся и о чем начнем говорить, — это уникальный альянс с Европейским Союзом. Мы разделяем одинаковые ценности, имеем те же приоритеты и взаимодополняющие сильные стороны», — сказал канадский премьер.

При этом Карни подчеркнул, что Оттава не намерена добиваться полноценного членства в Евросоюзе. По его словам, речь идет о более тесном партнерстве между Канадой и европейскими странами.

Ранее Bloomberg сообщал, что Канада и ЕС могут объявить о создании стратегического альянса 16 сентября. Предполагается, что сотрудничество будет охватывать торговлю, оборону и технологии.

Идея сближения с Европой получила дополнительный импульс после торгового конфликта Канады с США. В августе Вашингтон ввел 50-процентные пошлины на канадские товары общей стоимостью $27,6 млрд.

До этого Марк Карни предложил европейским лидерам сделать Канаду ассоциированным членом Евросоюза.
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