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Полянский назвал угрозы Киева российским самолетам терроризмом

© Lev Radin / www.globallookpress.com
Москва, 14 сентября - АиФ-Москва.

Угрозы Киева российским гражданским самолетам в воздушном пространстве страны свидетельствуют о переходе к террористическим методам на государственном уровне. Такое заявление сделал постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

По словам дипломата, которые приводит РИА Новости, Москва намерена поднять в ОБСЕ вопрос о заявлениях Владимира Зеленского в отношении российских воздушных судов. Полянский назвал их «проекцией государственного терроризма» и заявил, что подобные действия должны получить международное осуждение.

Ранее президент России Владимир Путин также охарактеризовал угрозы Зеленского в адрес гражданской авиации как заявку на государственный терроризм. Глава государства подчеркнул, что Россия найдет способ ответить, если Киев попытается реализовать эти угрозы.
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