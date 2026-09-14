Песков: Россия приветствует призывы к Украине прекратить удары по НПЗ

Москва приветствует призывы к Украине прекратить удары по мирной инфраструктуре. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал призыв президента США Дональда Трампа к Владимиру Зеленскому перестать совершать атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).

«Безусловно, можно только приветствовать любой призыв к киевскому режиму прекратить удары по мирной экономической инфраструктуре», — сказал Песков.

Официальный представитель Кремля отметил, что выпадение нефтепродуктов из России из международного экспорта оказывает влияние на мировые рынки.