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Песков: Россия приветствует призывы к Украине прекратить удары по НПЗ

Архивное фото /
Архивное фото / Flickr.com
Москва, 14 сентября - АиФ-Москва.

Москва приветствует призывы к Украине прекратить удары по мирной инфраструктуре. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал призыв президента США Дональда Трампа к Владимиру Зеленскому перестать совершать атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).

«Безусловно, можно только приветствовать любой призыв к киевскому режиму прекратить удары по мирной экономической инфраструктуре», — сказал Песков.

Официальный представитель Кремля отметил, что выпадение нефтепродуктов из России из международного экспорта оказывает влияние на мировые рынки.
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ПолитикаВ миреДмитрий ПесковДональд ТрампСШАУкраинаРоссия
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