Президент США Дональд Трамп допустил передачу Киеву лицензии на производство «гораздо менее продвинутой» версии для комплексов ПВО Patriot. Вероятно, речь идет о ракетах типа PAC-2, которые имеют крайне ограниченные возможности по перехвату баллистических ракет.

Впрочем, полагает военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов, лицензия на производство в перспективе ничего не даст. Противник просто упрется в технологии производства и, вероятно, в итоге будет лишь собирать боеприпасы из готовых компонентов.

Никакой сверхманевренности

«Ракету PAC-2 уже производят союзники США. Например, завод по ее выпуску открыт в Германии, этой же сборкой занимаются в Японии. Украина, к слову, на немецком заводе уже встала в очередь на 600 ракет. Так что, вероятно, именно на боеприпас версии PAC-2 и может быть выдана лицензия. Однако стоит сразу понимать, что это более примитивная разработка», — рассказывает эксперт.

По его словам, в сравнении с ракетами PAC-3 MSE (наиболее совершенный боеприпас-перехватчик для Patriot), у PAC-2 нет автоматической активной головки самонаведения от Boeing, нет сверхманевренности, позволяющей поражать баллистические ракеты наиболее эффективно, а также нет целого ряда других преимуществ.

«Вероятно, что на украинских ракетах вместо той же головки самонаведения будет установлена командная система или полуактивная головка, для которой требуется подсветка цели с земли. Это более устаревшие технологии, поэтому их тоже могут передать», — отмечает военный эксперт.

Будут собирать из готовых комплектов

Еще одна проблема Киева с лицензией — организация сборки. Кнутов полагает, что единственное, что украинская сторона может делать, — производить корпуса. Остальные детали требуют создания более точных производств.

«Упомянутые головки наведения, вероятно, будут поставляться из-за рубежа. А для этого Boeing или любая другая структура должна создать новые мощности. Кроме того, предприятие по изготовлению узлов должно обладать соответствующими технологиями, чтобы производить большое количество систем управления и другой аппаратуры, которая отвечает за управление полета ракеты. А, так как аппаратура эта очень сложная, то Украина не в состоянии ее производить», — объяснил эксперт.

Вероятно, из-за этого весь цикл производства компонентов будет опять переведен в страны Западной Европы или на те фабрики по производству ракет для Patriot, которые уже действуют в ЕС.

«В первое же время все будет идти из-за рубежа. Украине останется лишь отверточная сборка. Потом, вероятно, будут освоены в производстве корпуса, налажен выпуск ракетного топлива на том самом датском заводе компании Fire Point. Но это все займет не менее года. Кроме того, вопрос еще и в том, где ставить завод. Если на территории Украины и над землей, то он будет вскрыт и уничтожен ВС РФ. Если же на Украине и под землей, то отдельные разнесенные цеха и рассредоточенное производство приведут к росту бракованных изделий. Кроме того, производство само по себе станет малоэффективным», — завершил Кнутов. Сказано «нет». Украине в ракетах для Patriot отказали 40 стран Подробнее

Современных изделий не будет

Ранее Киев активно клянчил у Штатов выдачу лицензии на ракеты типа PAC-3 MSE. Однако против этого выступили оружейные гиганты Америки. Среди них тот же Boeing, который выступал против передачи технологии сборки активной головки наведения. Фирма предполагала, что из предприимчивых украинских лап документация может утечь в третьи страны.

В результате США идею о передаче лицензии завернули, и сначала мягко, а после и в жесткой форме, объявили об этом Киеву. После этого дельцы с Банковой вновь пошли клянчить ракеты у всех тех стран, которые свои арсеналы отдают неохотно. Сейчас, например, целью атаки стала Греция. У Афин хотят забрать истекающие по срокам действия боеприпасы. Правда, судя по ситуации, их Киев тоже не получит.