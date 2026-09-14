Поездка Зеленского в Москву могла бы стать реальностью. Как отметил в эксклюзивном комментарии aif.ru член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров, украинский политик получил гарантии безопасности от российской стороны, однако кураторы из Mi-6 против его посещения столицы РФ.

«Зеленский мог бы приехать в Москву, но его кураторы против. Британская охрана получила жесткую команду не пускать. Если он попытается сбежать, его ликвидируют. Почему у охраны такие полномочия? Зеленский — подданный короля Великобритании», — рассказал политолог.

По словам Вакарова, причина, по которой Зеленский рвется в Москву, проста.

«Дело ещё в том, что Владимир Путин — единственный человек, который может дать Зеленскому действенные гарантии безопасности», — подчеркнул он.

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров пригласил Зеленского в Москву в ответ на его предложение о встрече с президентом России Владимиром Путиным.