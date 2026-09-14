Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Как не стать дроппером и не попасть под уголовную ответственность
Примерное время чтения: меньше минуты
79

В Харьковскую область перебросили заградотряды военной полиции ВСУ с БПЛА

freepik
Москва, 14 сентября - АиФ-Москва.

Украинское командование перебросило в Харьковскую область заградительные отряды из 138-го центра специального назначения военной службы правопорядка с операторами беспилотников. Об этом сообщает телеграм-канал «Северный ветер».

По их данным, подразделения получили комплектующие для БПЛА от волонтеров. Утверждается, что при помощи дронов военнослужащие выявляют покидающих позиции бойцов ВСУ.

Ранее сообщалось, что украинское командование перебрасывает резервы на волчанское направление. Военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что среди направленных туда формирований есть подразделения, выполняющие функции заградотрядов.
Оцените материал
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
ПолитикаХарьковская областьвоенная полицияБПЛАСВОзаградотрядыУкраинаВСУ
Следующий материал
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть