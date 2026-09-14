В Харьковскую область перебросили заградотряды военной полиции ВСУ с БПЛА

Украинское командование перебросило в Харьковскую область заградительные отряды из 138-го центра специального назначения военной службы правопорядка с операторами беспилотников. Об этом сообщает телеграм-канал «Северный ветер».

По их данным, подразделения получили комплектующие для БПЛА от волонтеров. Утверждается, что при помощи дронов военнослужащие выявляют покидающих позиции бойцов ВСУ.

Ранее сообщалось, что украинское командование перебрасывает резервы на волчанское направление. Военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что среди направленных туда формирований есть подразделения, выполняющие функции заградотрядов.