Рой Бернем, отец действующего премьер-министра Великобритании Энди Бернема, скончался после длительной борьбы с болезнью Альцгеймера. Эту информацию опубликовало издание Independent.

Согласно данным газеты, на 14 сентября у Бернема были запланированы встречи с представителями деловых кругов в его официальной резиденции. Однако в связи с кончиной отца он отменил все мероприятия, назначенные на 14 и 15 сентября.

Сообщается, что Рой Бернем последние годы провёл в доме для престарелых. Премьер-министр ранее отмечал, что его отец, работавший до выхода на пенсию телефонным инженером, из-за прогрессирующего недуга так и не узнал о том, что сын занял высший государственный пост.

Энди Бернем официально вступил в должность главы правительства Соединенного Королевства 20 июля, получив от короля Карла III поручение сформировать новый кабинет министров. Будущий политик появился на свет 7 января 1970 года в пригороде Ливерпуля, в семье католиков с ирландскими корнями. Уже в 15-летнем возрасте он вступил в ряды Лейбористской партии.

Ранее также стало известно о смерти Сийма Калласа, отца нынешнего руководителя европейской дипломатии, который в прошлом возглавлял правительство Эстонии. Каллас состоял в КПСС с 1972 по 1990 год, а на протяжении семи лет руководил эстонским отделением Сберегательного банка СССР. Бывший политик ушёл из жизни в ночь на 22 августа, ему было 77 лет.