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Ученый предупредил, что Европе грозит катастрофа по сценарию Непала

Gopal Dahal / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Москва, 14 сентября - АиФ-Москва.

В Европе может произойти катастрофа, подобная разрушительному оползню и последовавшему за ним наводнению в Непале. Об этом заявил геоморфолог Швейцарского федерального исследовательского института леса, снега и ландшафтов (WSL) Роберт Кеннер.

По словам ученого, подобные каскадные процессы возможны в районах с оледеневшими горными склонами. Обвалы горных пород и льда уже происходили на горе Пиццо-Ченгало в 2017 году, у горы Пиц-Шершен на итало-швейцарской границе в 2024 году и при сходе ледника Берч в Швейцарии в 2025 году.

Кеннер отметил, что такие события редко приводят к разрушениям масштаба непальской катастрофы. Для этого в районе обвала должно находиться большое количество воды, например в реках или озерах.

Дополнительный объем воды может образовываться из-за таяния снега и льда под воздействием тепла от трения при движении горных масс. При этом условия, при которых обвал горных пород и льда становится разжиженным потоком, пока изучены недостаточно.

Ранее в Непале обрушение ледника и скальной породы привело к масштабному наводнению. Стихия разрушила мосты, дороги и гидроэнергетические объекты, а спасательные службы продолжили поиски пропавших без вести.
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ПолитикаНепалоползниШвейцариянаводненияледникиЕвропа
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