Трамп: Киев согласился не наносить удары по объектам энергетики в РФ

Украина согласилась не атаковать энергетические объекты на территории России. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Украина согласилась не наносить удары по российским энергетическим объектам», — сообщил американский лидер в социальной сети Truth Social.

Он отметил, что Москва взяла на себя аналогичное обязательство.

Трамп также считает, что рост мировых цен на дизель возник из-за конфликта России и Украины, а не из-за боевых действий в Иране.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что РФ приветствует призывы к Украине прекратить удары по НПЗ.