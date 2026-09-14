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Трамп: Киев согласился не наносить удары по объектам энергетики в РФ

Kenny Holston - Pool via CNP / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Москва, 14 сентября - АиФ-Москва.

Украина согласилась не атаковать энергетические объекты на территории России. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Украина согласилась не наносить удары по российским энергетическим объектам», — сообщил американский лидер в социальной сети Truth Social.

Он отметил, что Москва взяла на себя аналогичное обязательство.

Трамп также считает, что рост мировых цен на дизель возник из-за конфликта России и Украины, а не из-за боевых действий в Иране.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что РФ приветствует призывы к Украине прекратить удары по НПЗ.
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