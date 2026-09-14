США обсуждают с Украиной передачу лицензии на устаревшие ракеты к Patriot

США обсуждают с Украиной возможность предоставления лицензии на производство боеприпасов для зенитных ракетных комплексов Patriot. Президент США Дональд Трамп сообщил, что речь идет о выпуске менее современных вариантов ракет-перехватчиков.

Американский лидер отметил, что консультации по этому вопросу продолжаются. При этом он подчеркнул, что потенциальная лицензия будет касаться устаревших модификаций боеприпасов, а не наиболее передовых версий, используемых американской армией.

Комментируя вопрос о планах европейских стран поставлять Украине ракеты для Patriot, Трамп не стал давать конкретного ответа. Он заявил, что США располагают значительными запасами вооружений, а переданные Киеву наиболее современные боеприпасы американская сторона активно восполняет.

Ранее Владимир Зеленский потребовал от западных стран начать поставки ракет-перехватчиков для систем Patriot. Он отметил, что Украине нужно 280 единиц.