Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Как не стать дроппером и не попасть под уголовную ответственность
Примерное время чтения: меньше минуты
194

США обсуждают с Украиной передачу лицензии на устаревшие ракеты к Patriot

© Sebastian Kahnert / www.globallookpress.com
Москва, 14 сентября - АиФ-Москва.

США обсуждают с Украиной возможность предоставления лицензии на производство боеприпасов для зенитных ракетных комплексов Patriot. Президент США Дональд Трамп сообщил, что речь идет о выпуске менее современных вариантов ракет-перехватчиков.

Американский лидер отметил, что консультации по этому вопросу продолжаются. При этом он подчеркнул, что потенциальная лицензия будет касаться устаревших модификаций боеприпасов, а не наиболее передовых версий, используемых американской армией.

Комментируя вопрос о планах европейских стран поставлять Украине ракеты для Patriot, Трамп не стал давать конкретного ответа. Он заявил, что США располагают значительными запасами вооружений, а переданные Киеву наиболее современные боеприпасы американская сторона активно восполняет.

Ранее Владимир Зеленский потребовал от западных стран начать поставки ракет-перехватчиков для систем Patriot. Он отметил, что Украине нужно 280 единиц.
Оцените материал
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
ПолитикаЗРК PatriotСШАУкраина
Следующий материал

Самое интересное в соцсетях
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть