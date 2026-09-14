Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Как не стать дроппером и не попасть под уголовную ответственность
Примерное время чтения: меньше минуты
236

Президент Индонезии заявил о готовности помочь миру с продовольствием

Скриншот
Москва, 14 сентября - АиФ-Москва.

Индонезия готова принять участие в укреплении глобальной продовольственной безопасности. Об этом президент страны Прабово Субианто заявил во время саммита БРИКС, проходящего в Индии.

Глава государства отметил, что в течение многих лет Индонезия зависела от импорта зерна, риса и кукурузы. Сейчас страна смогла нарастить собственное производство и перейти к экспорту сельскохозяйственной продукции, что, по словам Субианто, создает возможности для оказания дополнительной поддержки другим государствам.

Президент связал изменение ситуации с развитием национального потенциала Индонезии. По его мнению, достигнутые результаты показывают, что страна способна преодолевать прежние ограничения за счет укрепления собственных производственных возможностей и повышения продовольственной самостоятельности.

Ранее Субианто заявил, что Индонезия выступает за развитие сотрудничества с Россией в сфере космоса, транспорта, продовольствия, электроники и высшего образования. 
Оцените материал
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
ПолитикаИндонезияБРИКС
Следующий материал

Самое интересное в соцсетях
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть