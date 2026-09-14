Президент Индонезии заявил о готовности помочь миру с продовольствием

Индонезия готова принять участие в укреплении глобальной продовольственной безопасности. Об этом президент страны Прабово Субианто заявил во время саммита БРИКС, проходящего в Индии.

Глава государства отметил, что в течение многих лет Индонезия зависела от импорта зерна, риса и кукурузы. Сейчас страна смогла нарастить собственное производство и перейти к экспорту сельскохозяйственной продукции, что, по словам Субианто, создает возможности для оказания дополнительной поддержки другим государствам.

Президент связал изменение ситуации с развитием национального потенциала Индонезии. По его мнению, достигнутые результаты показывают, что страна способна преодолевать прежние ограничения за счет укрепления собственных производственных возможностей и повышения продовольственной самостоятельности.

Ранее Субианто заявил, что Индонезия выступает за развитие сотрудничества с Россией в сфере космоса, транспорта, продовольствия, электроники и высшего образования.