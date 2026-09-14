Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин, говоря о возможном вводе войск Запада на Украину, предупреждал об ошибках, которые совершают и могут совершить европейцы. Военный эксперт Анатолий Матвийчук в эксклюзивном комментарии aif.ru подчеркнул: любые войска Запада в случае их ввода на территорию Украины станут законной целью российской армии, а главные «локомотивы» этой авантюры — Британия и Франция — рискуют повторить судьбу своих экспедиционных корпусов под Крымом.

Предупреждение верховного главнокомандующего

В эксклюзивном комментарии aif.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук подчеркнул, что любые войска Запада в случае их ввода на территорию Украины станут нашей законной целью.

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«Заявление верховного главнокомандующего — это предупреждение: в случае ввода иностранных войск они станут целью для нашей армии. То есть первые попытки экспедиционного корпуса будут подвергнуты ударам всеми имеющимися средствами», — сказал он.

Британия и Франция — «локомотивы» авантюры

Военный эксперт отметил, что больше всего о необходимости ввода войск на Украину говорят Франция и Великобритания.

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«Впереди планеты всей, “локомотивом” в этом вопросе идут Британия и Франция. Но самое интересное, что ни во Франции, ни в Британии нет свободных средств, на которые они могли бы создать экспедиционный корпус. Британия ограничена в пехоте, во Франции это полк Иностранного легиона, который сегодня дислоцируется где-то в районе Молдавии. В эту авантюру они могут пытаться вовлечь другие страны, в первую очередь Польшу, возможно, Германию», — объяснил собеседник издания.

«Создадим пару кладбищ для них»

Матвийчук уточнил, что Великобритании уже было сделано категорическое предупреждение, что они могут повторить судьбу экспедиционного корпуса под Крымом, где они понесли непоправимые потери.

«Сегодня в Крыму у нас есть и французское кладбище, и английское кладбище. Хотят — мы ещё создадим пару кладбищ для них», — сказал он.

Политическая игра вдолгую

При этом военный эксперт отметил, что провокационные заявления со стороны союзников Зеленского могут быть лишь политической игрой.

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«Думаю, что это политическая игра вдолгую для создания информационного шума и ухода из повестки дня», — резюмировал он.

Предупреждение Путина о последствиях ввода западных войск на Украину — это четкая установка: любой экспедиционный корпус станет законной целью и будет уничтожен всеми имеющимися средствами. При этом главные инициаторы этой авантюры — Британия и Франция — не располагают свободными силами для ее реализации, а их попытки вовлечь Польшу и Германию лишь подтверждают авантюрность затеи. История уже однажды закончилась для них кладбищами под Крымом — и, как подчеркнул Матвийчук, при желании Россия создаст новые.