Песков назвал условие отмены запрета на экспорт нефтепродуктов

Вопрос об отмене запрета на экспорт нефтепродуктов появится после того, как внутренний рынок России будет гарантированно насыщен. Такое условие назвал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, после стабилизации ситуации дополнительные объемы нефтепродуктов смогут направляться на мировые рынки.

Этим летом в России возникли перебои с поставками топлива. Для стабилизации ситуации власти приняли ряд мер, включая ограничения на экспорт, налоговые стимулы для импорта и увеличения производства внутри страны.

Также в начале августа власти договорились с нефтяными компаниями о дополнительных поставках топлива через региональных операторов, в том числе на независимые АЗС.

Ранее правительство России продлило запрет на экспорт дизельного и судового топлива, а также газойлей до 30 сентября. В кабмине отмечали, что ограничение необходимо для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке.