Некоторые ошибочно полагают, что у Украины есть потенциал противостоять давлению России. Об этом 14 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что серьезным аналитиками и профессионалам давно ясно, что никаких возможностей у Киева нет, а российские войска день за днем идут вперед и улучшают свои позиции.

«У некоторых такая ошибочная точка зрения сохраняется, но профессионалам и действительно серьезным аналитикам все больше становится ясно, основываясь на той динамике, которая наблюдается на ЛБС, что Россия действительно день ото дня улучшает свои позиции и последовательно идет к выполнению поставленных целей», – прокомментировал представитель Кремля обстановку в зоне СВО.

Ранее Песков допустил, что переговоры по урегулированию на Украине могут возобновиться в октябре.