Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Как не стать дроппером и не попасть под уголовную ответственность
(обновлено )
Примерное время чтения: меньше минуты
124

Песков назвал ошибочным мнение о потенциале Киева противостоять РФ

Валерий Шарифулин / ТАСС / kremlin.ru
Москва, 14 сентября - АиФ-Москва.

Некоторые ошибочно полагают, что у Украины есть потенциал противостоять давлению России. Об этом 14 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

Он отметил, что серьезным аналитиками и профессионалам давно ясно, что никаких возможностей у Киева нет, а российские войска день за днем идут вперед и улучшают свои позиции.

«У некоторых такая ошибочная точка зрения сохраняется, но профессионалам и действительно серьезным аналитикам все больше становится ясно, основываясь на той динамике, которая наблюдается на ЛБС, что Россия действительно день ото дня улучшает свои позиции и последовательно идет к выполнению поставленных целей», – прокомментировал представитель Кремля обстановку в зоне СВО.

Ранее Песков допустил, что переговоры по урегулированию на Украине могут возобновиться в октябре.
Оцените материал
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
Политикаконфликт на УкраинеДмитрий Песков
Следующий материал

Самое интересное в соцсетях
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть